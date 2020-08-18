سان جيرمان ولايبزيج.. كل ما تود معرفته عن الصدام المثير

وتأهل باريس سان جيرمان إلى تلك المرحلة من البطولة على حساب أتالانتا، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف وحقق لايبزيج النتيجة نفسها أمام أتلتيكو مدريد.
ويواجه الفائز من مباراة اليوم مع الفائز من لقاء الغد بين فريقي بايرن ميونخ وليون، في نهائي دوري الأبطال يوم الأحد المقبل.
موعد المباراة
تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.
القناة الناقلة
تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1.
معلق المباراة
يعلق رؤوف خليف على المباراة.
التشكيل المتوقع لـ باريس سان جيرمان:
حراسة المرمى: ريكو.
خط الدفاع: كيرير، سيلفا، كيمبيمبي، بيرنات.
خط الوسط: دي ماريا، باريديس، ماركينيوس.
خط الهجوم: نيمار، مبابي، إيكاردي.
التشكيل المتوقع لـ لايبزيج:
حراسة المرمى: غالوتشي.
خط الدفاع: كلوسترمان، أوباميكانو، هالستنبيرج، أنجيلينو.
خط الوسط: لايمر، كامبل، نكونكو.
خط الهجوم: سابيتزر، أولمو، بولسن.
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