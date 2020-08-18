العراق يقرر اعتماد 'التعليم المدمج' في الجامعات خلال العام الدراسي المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، عن "نجاح" الامتحانات الإلكترونية النهائية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بمشاركة 800 ألف طالب وطالبة، فيما أشارت إلى أنها ستعتمد "التعليم المدمج" في العام الدراسي المقبل بالتنسيق مع منظمة اليونسكو.
وأضاف العبودي، أن "تجربة الامتحانات النهائية الرقمية خاضتها أكثر من 100 مؤسسة في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية وبمشاركة 800 ألف طالبة وطالبة وبمتابعة 50 ألف تدريسي من أعضاء الهيئات التدريسية وإشراف مباشر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب والدوائر المختصة في الوزارة وتشكيلاتها الجامعية".
وتابع أن "المراقبين على المستويين المحلي والدولي وصفوا تجربة الاختبارات الإلكترونية بالناجحة"، لافتا إلى أن "وزارة التعليم العالي ستعزز هذا المسار عبر اعتماد التعليم المدمج في العام الدراسي المقبل بالتنسيق مع منظمة اليونسكو التي أشادت بتجربة العراق في سرعة الاستجابة لمتطلبات الظرف الراهن وتوفير البدائل والحلول الرقمية لتخفيف آثار الجائحة العالمية".
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