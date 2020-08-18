القبض على متهمين أثناء محاولتهما تهريب النفط من كركوك إلى بغداد

أعلن قسم سيطرات شرطة نفط الشمال، الثلاثاء، إلقاء القبض على متهمين أثناء محاولتهما تهريب النفط من محافظة كركوك إلى بغداد. وقال بيان للقسم تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مفرزة سيطرة شرطة النفط (كفري) التابعة لقسم سيطرات مديرية شرطة نفط الشمال في محافظة كركوك، ألقت القبض على متهمين اثنين وضبط عجلتيهما نوع (صهريج) المحملتين بمنتج نفطي ومتوجهتين من محافظة كركوك إلى بغداد".



وأضاف البيان أنه "بعد التفتيش تبين وجود اختلاف في الموافقات الرسمية للعجلات"، مبيناً أنه "تم إيداعهما التوقيف وحجز عجلتيهما داخل إحدى مراكز شرطة النفط لعرضهما على القضاء لمحاسبتهما وفق قانون تهريب النفط رقم 41 لسنة 2008".

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