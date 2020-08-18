ما حقيقة حمل كيت ميدلتون؟

لكن هناك تكهنات بأنها قد تكون حاملا وتنتظر طفلها الرابع؛ ما يعني أنها ستكون الشخصية الملكية الثانية بعد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا التي أنجبت 4 أطفال.

وأشارت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية أمس الأحد إلى أن التكهنات زادت بدرجة كبيرة في الآونة الأخيرة بأن كيت حامل في طفلها الرابع وأن تلك التكهنات دعمتها "تصرفات كيت ووليام الأخيرة التي تميزت بالتركيز على حركات اللمس."



وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مقربة من العائلة الملكية:"في حال صحت التكهنات بأن كيت حامل وأنجبت طفلا رابعا فإنها تكون الشخصية الملكية الثانية بعد الملكة إليزابيث التي تنجب أربعة أطفال"، مضيفة أن الملكة أنجبت آن وتشارلز وأندرو وإدوارد.

ولفتت الصحيفة إلى تصريحات سابقة لدوقة كامبردج بشأن معاناتها مع الحمل وخاصة شعورها بالغثيان والتقيؤ الشديد في الصباح إلى جانب الجفاف وهبوط ضغط الدم.

ونقلت عن كيت قولها في مقابلة تلفزيونية سابقة:"الحقيقة إنني عانيت كثيرا وأصبت بأعراض الحمل المعروفة... لم أكن أتناول الطعام الذي ينبغي أن آكله لكني استطعت أن أعطي الحياة للأطفال الذين نموا في أحشائي وأعتقد أنها كانت تجربة رائعة."



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وأضافت: "لم يكن وليام يشعر بأنه قادر على المساعدة في هذا المجال وأعتقد أنه صعب جدا على الشخص أن يراك تعاني ولا يستطيع فعل أي شيء للمساعدة."

ولفتت كيت إلى أن تجربة المخاض كانت صعبة جدا لكنها تمتعت بها على أساس أنها كانت "تجربة سيكون لها نهاية سعيدة"، مضيفة أن بعض النساء يعانين بشكل كبير من عملية المخاض؛ ما يعني أن "تجربة الحمل والإنجاب ليست نفسها لكل امرأة."

ووصفت كيت تجربة إنجاب أول طفل لها وهو جورج بأنها رائعة متسائلة: "كيف لجسم بشري أن يفعل ذلك... الحقيقة أنها تجربة في غاية الروعة وهي ظاهرة غير عادية."

وتابعت:"أذكر أنني بقيت في المستشفى حتى اليوم التالي بعد إنجاب جورج، وكان يوما من أكثر الأيام حرارة تخللته عواصف رعدية؛ ما حرمني من نيل قسط كاف من النوم... على عكسي ظل جورج نائما معظم ذلك اليوم وهذا في الحقيقة شيء رائع وعظيم."