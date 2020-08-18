رياضة 2020-08-18 | 10:45 1,624 مشاهدة أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الثلاثاء، أن ملعب المدينة سيشكل إضافة كبيرة للعاصمة بغداد.



وأوضح ان "الوزارة حريصة على انهاء المتطلبات المتبقية ولاسيما في جانب التخصيصات المالية المتبقية"، مبيناً ان "العاصمة بغداد بحاجة ماسة الى مثل هذه المشاريع التي ستسهم في تطوير وقال درجال عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إنه "تفقدنا ملعب المدينة 32 ألف متفرج في العاصمة بغداد برفقة رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب عباس عليوي، مراحل التشطيبات النهائية التي تسبق مرحلة الانجاز النهائي".وأوضح ان "الوزارة حريصة على انهاء المتطلبات المتبقية ولاسيما في جانب التخصيصات المالية المتبقية"، مبيناً ان "العاصمة بغداد بحاجة ماسة الى مثل هذه المشاريع التي ستسهم في تطوير الرياضة العراقية". وتابع ان "هذا الصرح المعماري الكبير سيشكل اضافة مهمة لكرة القدم العراقية، لاسيما وان الوزارة بذلت جهودآ كبيرة لاكمال إنجازه رغم قلة الاموال المخصصة لمشاريعها، كي تضع هذه المشاريع في خدمة شبابنا ورياضيينا".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر درجال: ملعب المدينة سيشكل إضافة كبيرة لبغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.