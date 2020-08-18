مصرف الرافدين يباشر بتوزيع رواتب الموظفين لشهر آب

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، إن "المصرف باشر بتوزيع رواتب موظفي وزارات ومؤسسات الدولة من الذين وصلت صكوك وتمويل رواتبهم والتخصيص المالي لدى المصرف".

وأشار البيان، إلى أنه "بإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".



وكان مصرف الرشيد أعلن، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مباشرته بتوزيع رواتب الموظفين لشهر اب الحالي.