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مصرف الرافدين يباشر بتوزيع رواتب الموظفين لشهر آب

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أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، مباشرته بتوزيع رواتب وزارات ومؤسسات الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف لشهر اب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، إن "المصرف باشر بتوزيع رواتب موظفي وزارات ومؤسسات الدولة من الذين وصلت صكوك وتمويل رواتبهم والتخصيص المالي لدى المصرف".

وأشار البيان، إلى أنه "بإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".


وكان مصرف الرشيد أعلن، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مباشرته بتوزيع رواتب الموظفين لشهر اب الحالي.
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