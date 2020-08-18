الإمارات: الهجوم الإرهابي على فندق بمقديشو "جريمة نكراء"

أدانت دولة الإمارات بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو، الأحد، وأودى بحياة العشرات.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، الثلاثاء، إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.

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والأحد، قُتل 15 شخصا، على الأقل جراء انفجار سيارة مفخخة لحركة الشباب الإرهابية في فندق "إليت" المطل على شاطئ ليدوا بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وأعقب الهجوم، إطلاق نار واقتحام مسلحين للفندق والتسلل إليه.

وقالت مصادر أمنية وطبية لـ"الخليج 365" إن الهجوم أسفر عن مقتل 15 شخصا، بينهم مسؤول في وزارة الإعلام الصومالية يدعى عبدالرزاق عبدي، وإصابة 30 آخرين بينهم مصور حكومي، ووزير في ولاية غلمدغ ومطربة في فرقة غنائية حكومية.