"سينوفارم" الصينية تعلن سعر لقاح فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

نقلت وسائل إعلام رسمية بالصين يوم الثلاثاء حديثاً على لسان رئيس مجلس إدارة شركة "سينوفارم" ليو جينغ تشن، حين أوضح بأن اللقاح المحتمل لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي تقوم وحدة تابعة للمجموعة الوطنية الصينية للأدوية "سينوفارم" بتطويره، لن يكلف أكثر من ألف يوان (ما يعادل 144.27 دولار) وذلك للجرعتين، وفقا للبيان.



من جهتها، أعربت "سينوفارم" أن لقاحها التجريبي قد يكون جاهزًا للاستخدام العام بحلول نهاية 2020، وقد سبق وأن دخل المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية على البشر في دولة الإمارات العربية المتحدة لجمع دليل على فعاليته بهدف الحصول على الموافقات التنظيمية النهائية.

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صرح ليو جينغ تشن لصحيفة "قوانغمينغ ديلي" قائلاً: "لن يكون سعر اللقاح مرتفعاً للغاية... ومن المتوقع أن تكلف اللقطة بضع مئات من اليوانات، ويجب أن تكون أقل من 1000 يوان للجرعتين". ولم يذكر مدير شركة "سينوفارم" ما إذا كان برنامج التأمين الوطني المدعوم من الصين سيغطي بعض تكاليف اللقاح للمستهلكين، أو ما إذا كان يمكن إدراجه في خطة التطعيم المجانية في البلاد.

تعكف الحكومات وشركات صناعة الأدوية في سائر أرجاء العالم على تطوير لقاح يخلص البشرية من عبء "كوفيد-19"، وهنالك حتى الآن أكثر من 200 لقاح مرشح قيد التطوير بما في ذلك أكثر من 20 لقاح في مراحل التجارب السريرية.

وفي سياق متصل، أوضحت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "مودرنا" في وقت سابق من هذا الشهر إن أحجامًا أصغر من لقاحها التجريبي قد تم تسعيرها بين 32 و37 دولاراً للجرعة. وخلال شهر يوليو المنصرم، أبرمت الحكومة الأمريكية صفقة لقاح تجريبي طورته شركة "بفايزر" وشريكها "بيو إن تيتك" لضمان إنتاج ما يكفي لتحصين 50 مليون أمريكي مقابل 40 دولار للشخص الواحد.