شركة صينية: لقاح كورونا سيكون متاحاً بآخر العام وهذا سعره

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس شركة أدوية صينية كبرى مملوكة للدولة، إن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون متاحا تجاريا بحلول نهاية العام.
وأوضح رئيس شركة الصين الوطنية للصناعات الدوائية "سينو فارم" ليو جينغ تشن، لصحيفة تابعة للحزب الشيوعي الصيني، أن اللقاح سيكلف أقل من 1000 يوان (140 دولاراً)، وسيتم إعطاؤه في جرعتين كل 28 يوماً.
وأضاف أن الطلاب والعاملين في المدن الكبرى سيحتاجون إلى الحصول على اللقاح، لكن ليس أولئك الذين يعيشون في مناطق ريفية قليلة السكان.
وذكر في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء لصحيفة "جوانغمينغ ديلي": "ليس كل 1.4 مليار شخص في بلادنا يجب أن يتناولوا اللقاح".
وقال ليو: إن شركة سينوفارم، التي لديها لقاحان قيد التجربة، تمتلك طاقة تصنيع سنوية تبلغ 220 مليون جرعة.
وصرح ليو، وهو أيضا سكرتير الحزب الشيوعي في الشركة، للصحيفة بأن الشركة قامت بحقنه باللقاح.
وأثارت التقارير التي تفيد بأن باحثين ومديرين تنفيذيين لصينيين تلقوا لقاحات، تساؤلات في بعض الأوساط العلمية حول مدى أخلاقية ذلك.
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