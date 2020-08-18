ضبط متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت الأجهزة الأمنية بشبرا الخيمة، حاصلة على دبلوم تجارة، بدائرة قسم ثاني، لإدارتها كيان تعليمي وهمي، بدون ترخيص، واتخذته وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في الاحتيال على طلبة الثانوية العامة، والأزهرية، والمعاهد الفنية والمتوسطة، وراغبي الحصول على شهادات جامعية، والشهادات العليا.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، بضبط سيدة تدير مركزًا وهميًا، لترويج الشهادات الجامعية.

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وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة أعلنت على مواقع الإنترنت، وصفحات التواصل الاجتماعي، عن مزايا الدراسة بذلك الكيان، زاعمةً كونها وكيلة للعديد من الجامعات المصرية، وأن هذا الكيان يمنح الدارسين درجة البكالوريوس والليسانس بشهادات معتمدة مـن الجامعات المصريـة في مجالات مختلفة (صحافة وإعلام – سياحة وفنادق – خدمات بترولية- إدارة أعمال – مساحة وخرائط – التمريض – حاسب آلي).

ونظمت المتهمة دورات تدريبية ودراسية وهمية في المجالات والتخصصات المعلن عنها تراوحت مدتها من سنتين إلى 4 سنوات وفقًا للتخصص الدراسي، وتمكنت من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات وتحصلت منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين ( 10 و 12 ألف جنيه) عن العام الدراسي الواحد من كل طالب.

بمداهمة المكان، جرى القبض على المتهمة، وعثر بداخله على المستندات المزورة الدالة على نشاطها الإجرامى، ومبلغ مالي 50760 جنيهًا من متحصلات نشاطها، وجرى الاستدلال على عدد 7 من ضحايا المتهمة.