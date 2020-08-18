مصرع طفل صدمته سيارة خلال عبور الطريق بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد: لقى طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، أسفل عجلات سيارة نقل، خلال امتطاء دابة وعبوره الطريق بسوهاج. تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، بوقوع حادث تصادم، وسقوط متوفي بناحية قرية أولاد عزاز. Advertisements وتبين أنه أثناء مرور سيارة نقل مقطورة قيادة "أحمد. ج" 34 عامًا سائق ويقيم بمحافظة الجيزة، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالطفل "أحمد. ع" 3 سنوات حال امتطائه دابة وعبوره الطريق ما أدى لوفاته. جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى أخميم المركزي، واتهم والد الطفل قائد السيارة بالتسبب في الحادث. حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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