15 تجمعًا زراعيًا وتطوير الطريق الدولي بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة ستشهد خلال العام المالي الجاري (2020/2021) طفرة تنموية في المجال الزراعي، وتوطين بدو جنوب سيناء، وامتهانهم حرفة الزراعة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وجهت بإقامة استثمارات على أرض المحافظة بقيمة 3.68 مليار جنيه، لتطوير القطاعات الخدمية، والزراعية، والكهرباء، والتعليم.

وأوضح فودة، أن هذه المشروعات تتضمن إنشاء 15 تجمعًا زراعيًا، و7 تجمعات سكنية زراعية لتوطين الأهالي، هذه التجمعات سيجري ترفيقها وتوصيل كافة الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي، وإنشاء مدارس ومراكز شباب بها، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين بواقع 5 أفدنة لكل أسرة ومنزل على مساحة 175 متر مربع.

وتابع، كما يتضمن برنامج التنمية رفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي الواقع في نطاق مدن خليج العقبة، ويستهدف ورفع كفاءة طريق |شرم - دهب" بطول 4.5 كيلو متر، بداية من تقاطع وادي مدسوس حتى تقاطع وادي الكيد، و توسعة وازدواج طريق "دهب- نويبع" بطول 75 كيلو متر، لخدمة السياحة، والحد من الحوادث التي تقع على هذا الطريق.