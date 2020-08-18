تقرير إسرائيلي يكشف عن "بند سري" في الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستبيع مقاتلات "إف-35" للإمارات بعد اتفاق السلام بين تل أبيب وأبوظبي.

ولفتت الصحيفة إلى أن بيع أنظمة أسلحة متقدمة للإمارات قد يعني نهاية التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة، مُشيرة إلى أن هذا كان شرطا فرضه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قبل إتمام التوصل لاتفاق.

وكشفت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستبيع مقاتلات إف-35 وطائرات بدون طيار متطورة إلى الإمارات العربية المتحدة كجزء من اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية وإماراتية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة من الولايات المتحدة تضمن بندا سريا ترفع إسرائيل بموجبه معارضتها لبيع أنظمة الأسلحة الاستراتيجية.

ونقلت الصحيفة عن مكتب نتنياهو، ردا على ذلك، أنه لم يطرأ أي تغير على موقف إسرائيل المعارض لبيع الأسلحة المتطورة، التي تضمن التفوق العسكري الإسرائيلي، لأي من دول الشرق الأوسط.

من جانبها، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين إسرائيليين بارزين، إن إسرائيل لا تزال تعارض بيع مقاتلات إف-35 للإمارات، إلا أن هناك مخاوف من أن يكون نتنياهو والمقربون منه قد عقدوا اتفاقا سريا دون التشاور مع المسؤولين العسكريين.