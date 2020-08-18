مصرع طالب غرقًا في نهر النيل بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

لقي طالب مصرعه، غرقًا في نهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق في كفر الشيخ، وذلك أثناء استحمامه في مياه نهر النيل.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد سامح محي، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، بوصول إشارة من شرطة المسطحات المائية بدسوق، بمصرع "أسامة.م.ن"، 17 عامًا، طالب، ويقيم بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، غرقًا بنهر النيل فرع رشيد بدائرة القسم.

انتقل الرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الطالب المتوفي كان يستحم في مياه النيل رفقة اثنين من أصدقاؤه، فلقي مصرعه غرقًا أثناء استحمامه في مياه النهر، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة.