ألقى عليهم ماء نار.. إصابة 9 أشخاص في معركة بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

شهدت مدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، حادثًا مأساويا، ألقى خلاله 4 أشخاص "ماء نار" على حفل حفل زفاف أقيم بأحد الشوارع، ما أدى لإصابة 9 أشخاص بحروق، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر العام، وألقي القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، بلاغًا بوقوع مشاجرة خلال حفل زفاف، بدائرة قسم ثاني شبرا، ووجود مصابين.

جرى إخطار اللواء فخر العربي، مدير الأمن، فانتقلت قوة أمنية من قسم ثاني شبرا، وتبين أنه أثناء إقامة أحد الأشخاص حفل زفاف ابنته، ألقى شخص وأبناءه الثلاثة "جردل" ماء نار على المعازيم، بسبب خلافات الجيرة وتحول الفرح إلى صراخ وعويل، وأصيب 9 أشخاص من المعازيم، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر العام.

بمواجهة التهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأمر بيشوي عاطف وكيل نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، بإشراف عمرو عوض رئيس النيابة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وتوجيه اتهامهات لهم بالشروع في القتل.