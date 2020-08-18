محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):
ذكر تقرير إخباري صباح الثلاثاء أن عدة صواريخ سقطت في العاصمة الأفغانية كابول.
وأفادت وكالة "خامه برس" الإخبارية المحلية بأن عدة صواريخ سقطت في منطقة شاش داراك قرب وزارة الدفاع.
وأوضحت أن وزارة الداخلية أكدت إطلاق عدة صواريخ على كابول، دون تحديد مصدرها.
ولم يتم الكشف عما إذا كان ذلك أسفر عن سقوط ضحايا حتى الآن، كما لم يتم الكشف عن تفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان: سقوط صواريخ قرب الحي الدبلوماسي في كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.