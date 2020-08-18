أسعار الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والبركة، وأبو ظبي الإسلامي، والتعمير والإسكان عند 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الإسكندرية، والتجاري الدولي عند 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في البنك العربي الأفريقي عند 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.