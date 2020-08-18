سويسرا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 38 ألفًا و252 حالة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في سويسرا إلى 38 ألفًا و252 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء، بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

أشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس يبلغ 1991 وتعافى 33 ألفًا و300 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 25 أسبوعًا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول

حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.