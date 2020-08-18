وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في سويسرا إلى 38 ألفًا و252 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء، بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
أشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس يبلغ 1991 وتعافى 33 ألفًا و300 من المصابين حتى الآن.
ومر نحو 25 أسبوعًا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أولحالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر سويسرا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 38 ألفًا و252 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.