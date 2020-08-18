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البرازيل تُسجل 19 ألفاً و373 إصابة جديدة بكورونا

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ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، أنه تم تسجيل 19 ألفاً و373 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد -19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في جميع أنحاء البلاد إلى

3 ملايين و359 ألفاً و570 حالة.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 684 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع

حصيلة الوفيات في البرازيل إلى 108 آلاف و536 حالة.
 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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