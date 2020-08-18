ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، أنه تم تسجيل 19 ألفاً و373 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في جميع أنحاء البلاد إلى3 ملايين و359 ألفاً و570 حالة.
وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 684 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفعحصيلة الوفيات في البرازيل إلى 108 آلاف و536 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل تُسجل 19 ألفاً و373 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.