ليبيا تُسجل 407 إصابات جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء تسجيل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في ليبيا إلى 8 ألاف و579 إصابة.

وذكر المركز - في بيان

أورده موقع بوابة (الوسط) الليبية - أنه تم تسجيل شفاء 36 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 969 حالة، كما سجلت 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 157 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.