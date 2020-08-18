روسيا تُسجل 4784 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة كورونا المستجد تسجيل 4 ألاف و784 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 932 ألفاً و493 إصابة.
وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الثلاثاء، أن الإصابات الجديدة سجلت في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى
وأضاف أنه تم تسجيل 693 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و157 إصابة في مدينة سانبطرسبورج خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشار البيان إلى أن 6 ألاف و527 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي المتعافين إلى 742 ألفا و628 شخصا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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