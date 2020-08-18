خوفاً من كورونا.. وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تمنع مغادرة الجنود للثكنات

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها منعت الجنود من الخروج من الثكنات للإجازة أو غيرها من الأسباب كجزء من المجهودات المبذولة لمنع تفشي فيروس كورونا داخل الثكنات.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها إنه بدءًا من يوم غد الأربعاء يُمنع جميع الجنود والضابط من الإجازة والسفر خارج ثكناتهم حتى

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نهاية الشهر الجاري، وستوجه لهم أوامر بإلغاء جميع التجمعات الخاصة والرسمية.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي ترصد فيه كوريا الجنوبية ارتفاعا حادا في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس منذ نهاية الأسبوع الماضي حيث أبلغت يوم الثلاثاء، عن 246 حالة إصابة إضافية.

كما أبلغت القوات العسكرية عن إصابتين جديدتين بين صفوفها إحداهما لجندي في قاعدة غابيونغ جنوب سول، والأخرى لعامل مدني في وحدة استخبارات عسكرية، وفقا للوزارة، ويبلغ عدد الإصابات بالفيروس بين صفوف القوات العسكرية حتى الآن 88 حالة إصابة.



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.