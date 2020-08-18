باكستان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 289 ألفاً و832 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 289 ألفاً و832 حالة، وذلك عقب تسجيل 617 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
ارتفعت إلى 6 ألاف و190 حالة، وذلك عقب تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.
وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد
وأوضحت القناة الباكستانية أنه تم تسجيل 126 ألفا و425 حالة إصابة في إقليم (السند) في حين بلغ إجماليعدد المصابين بإقليم (البنجاب) 95 ألفا و611 حالة، فيما أعلنت سلطات إقليم (بلوشستان) تسجيل 12 ألفا و321 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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