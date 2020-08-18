زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب شرقي الفلبين

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) إن هزة قوتها 6.8 درجة على سلم ريختر ضربت منطقة سمر شرقي الفلبين،اليوم الثلاثاء. منطقة سمر شرقي الفلبين،اليوم الثلاثاء.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أضاف مركز رصد الزلازل أن الهزة وقعت على عمق 30 كيلومترا. أضاف مركز رصد الزلازل أن الهزة وقعت على عمق 30 كيلومترا. وذكر المركز الوطني الأمريكي للتحذير من تسونامي، أنه غير متوقع حدوث تسونامي.



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