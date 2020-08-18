المكسيك تُسجل 3571 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة المكسيكية تسجيل 3571 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و266 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع ليبلغ 525733 حالة، وإجمالي الوفيات 57023.
وتشير السلطات الصحية في المكسيك إلى أن "العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة".
فيما تشير الأرقام المعلنة إلى تراجع في أعداد الإصابات مع زيادة طفيفة بالوفيات، حيث سجلتالأحد 4448 إصابة بفيروس كورونا، و214 حالة وفاة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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