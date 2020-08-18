الصين تُسجل 22 إصابة جديدة بكورونا

أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الثلاثاء، بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة أن جميع الحالات الجديدة قامة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض يوم

أمس.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 39 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس.

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وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 84871 حالة، بينهم 595 مريضا لا يزالون يتلقون

العلاج، و27 شخصا في حالة خطيرة.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 79642 شخصا غادروا المستشفيات بعد شفائهم، فيما توفي 4634 شخصا بسبب المرض في البر الرئيسي الصيني.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.