كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الحكومة الأردنية تحقق مع مسؤولي الصحة في المناطق الحدودية بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حققت الحكومة الأردنية، مع مسؤولي الصحة في المناطق الحدودية بسبب ارتفاع غير مسبوق بإصابات فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

بدأت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، إجراءات عزل مدينة الرمثا، بعد تسجيل عدة إصابات بفيروس كورونا.

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأربعاء، إغلاق الحدود مع سوريا لمدة أسبوع على خلفية وصول حالات مصابة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

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وأعلنت السلطات الأردنية، في وقت سابق، عن تسجيل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد محلية منذ أشهر، حيث قال وزير الصحة سعد جابر، إنه تم تسجيل 14 حالة محلية من أصل 16.

قال الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني إنه تم إغلاق حوالي 2600 منشأة منذ بداية الحظر وحتى الآن لمخالفتها اجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية والتشريعات وأوامر الدفاع والقيام ب 2860 جولة رقابية من قبل الوزارة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.