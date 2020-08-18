بينهم والدة وشقيقا الشهيد هلسة: اعتقالات بالضفة والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت عددا من المواطنين، بينهم والدة وشقيقا الشهيد أشرف حسن عطا الله هلسة (30 عاما) من بلدة السواحرة الشرقية، والذي استشهد مساء الإثنين، على أحد أبواب المسجد الأقصى.

وأفاد نادي الأسير باقتحامات نفذتها قوات الاحتلال لبعض المناطق في الضفة تخللها اعتقال عددا من الشبان، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة بأعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

في محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، على حاجز الكونتينر، والدة الشهيد أشرف حسن هلسة، واعتقلت أيضا شقيقي الشهد هلسة، وذلك أثناء تواجدهما مع والدتهم على حاجز الكونتينر.

وأطلقت قوات الاحتلال النار صوب الشاب أشرف هلسة، قرب باب حطة في القدس القديمة، بعد طعنه شرطيا من حرس الحدود، وترك ينزف حتى ارتقى شهيدا.

واعتقلت قوة للاحتلال الشابين الشقيقين طارق وعاطف أبو سبيتان من محيط المسجد الأقصى. كما واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط.

وفي محافظة نابلس، اعتقل جنود الاحتلال الشاب تميم عمران من منزله في قرية بورين، بعد تحطيم مدخل المنزل ومحتوياته والعبث به.

وشددت سلطات الاحتلال على حاجز حوارة في إجراءات تفتيش السيارات الداخلة والخارجة من مدينة نابلس.

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بينما في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الرؤوف تيسير ياسين، أثناء عبوره حاجز عسكري طيار قرب قرية النبي الياس.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين أحمد جلال درويش من مخيم عايدة، وأيسر نواف القيسي، من مخيم العزة، شمالي بيت لحم، وذلك بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين قصي محمد عبد الله طالب، ومحمد عدنان جرادات، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما، في قرية زبوبا غرب المدينة.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عامر أحمد دبك، بعد دهم منزله وتفتيشه، في تياسير.

وتواصل قوات الاحتلال بشكل يومي حملات المداهمة والاعتقالات، والتي تتركز في الليل، ويتخللها عمليات دهم وتفتيش وتخريب في منازل المواطنين وإرهاب الأطفال والنساء والسكان.

وارتكبت قوات الاحتلال خلال شهر تموز/يوليو 1655انتهاكا، شملت اعتقال 393 مواطنا، بما يشكل ضعف عدد المعتقلين في شهر حزيران/ يونيو الذي سبقه.

ومنذ مطلع شهر آب/أغسطس الجاري، نفذت قوات الاحتلال 280 اقتحاما لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس 341) حاجزا، كما بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين 117 مداهمة، شهدت أعمال تفتيش وتخريب في محتوياتها، وتفجير أبواب عدد من المنازل.