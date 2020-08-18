هدم منزل لعائلة أبو زايد باللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت آليات وجرافات بلدية اللد، بحماية قوات معززة من الشرطة، منزلا تعود ملكيته لعائلة أبو زايد بذريعة البناء دون ترخيص في مدينة اللد بحي شنير، فجر اليوم الثلاثاء.

وأفاد شهود عيان أن الشرطة طوقت المنطقة ومنعت المواطنين من الوصول إلى المكان قبل هدم المنزل.

وهدمت السلطات أجزاء من منزل تعود ملكيته لعائلة أبو زايد في حي المحطة باللد، بذريعة البناء دون ترخيص، يوم 14 حزيران/ يونيو الماضي.

وقال عدد من المواطنين العرب في اللد، إن السلطات الإسرائيلية تنتهج سياسة متعمدة للتضييق علينا وتهدم المنازل لدفعنا لليأس والإحباط وترك المدينة، وتهدم منازلنا ولا توفر أي حلول جذرية للضائقة السكنية التي نعانيها.