تعرف على سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 18 أغسطس 2020

زاد متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء على نحو طفيف خلال التعاملات المبكرة في معظم البنوك الحكومية والخاصة.



وأرجع متعاملون الارتفاع إلى بروز طلبات على الدولار من مستوردين مع عودة النشاط للعديد من القطاعات الاقتصادية.

وقال البنك المركزي المصري يوم الإثنين إن مصر باعت أذون خزانة باليورو لأجل عام واحد حجمها 605.3 مليون يورو.

أوضح البنك المركزي أن متوسط العائد بلغ 1.44 بالمئة.

وثبت البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للشهر الخامس علي التوالي، رغم انخفاض التضخم إلى أدنى مستوياته خلال 8 أشهر في يوليو/ تموز الماضي وتباطؤ نمو الاقتصاد من جراء جائحة فيروس كورونا.

وتبلغ أسعار الفائدة في مصر 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض و9.75% سعر العملية الرئيسية.

وكان السعر المهيمن للدولار في معظم البنوك عند 15.95 جنيه للشراء مقابل 16.05 جنيه للبيع.

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وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 16.03 جنيه للشراء مقابل 16.13 جنيه للبيع،تلاه البنك الأهلي اليوناني ليبلغ الدولار 15.97 جنيه للشراء مقابل 16.07 جنيه للبيع.

وفي بنوك العربي الأفريقي والمصري الخليجي والتعمير والإسكان والأهلي الكويتي والمصرف المتحد بلغ متوسط الدولار 15.95 جنيه للشراء مقابل 16.05 جنيه للبيع.

واستقر الدولار على شاشات التداول لدى البنك الأهلي المصري -أكبر البنوك الحكومية- عند 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع

وارتفع سعر اليورو الأوروبي خلال تعاملات اليوم ليصل إلى 18.84 جنيه للشراء و19.02 جنيه للبيع، لدي البنك الأهلي المصري.

أما سعر الجنيه الإسترليني فسجل 20.80 جنيه للشراء و البيع 20.04 جنيه.

استقر سعر صرف الريال السعودي في السوق المصرية عند 4.14 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، على شاشات تداول البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في مستهل تعاملات السبت 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

أما الدينار الكويتي فسجل 49.51 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.