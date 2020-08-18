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الجولة الثانية للحوار العراقي الأمريكي تنطلق اليوم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الثانية للحوار العراقي الأمريكي تنطلق اليوم والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الخارجية العراقية  الاثنين أن وفدا عراقيا برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي العراقي-الأمريكي.

 

وقالت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، في بيان: "سيرأس الوفد العراقيّ في هذه الجولة التفاوضيّة وزير الخارجيّة فؤاد حسين، فيما سيرأس الوفد الأمريكيّ وزير الخارجيّة مايك بومبيو، تمهيداً للحوار بين البلدين الذي سيقوده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب".

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كانت جولة مفاوضات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية قد انطلقت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في يونيو/حزيران الماضي وتناولت العلاقات الأمنية والعسكرية والعلمية والثقافية والطاقة ومستقبل بقاء القوات الأمريكية في العراق.

 

ومن المنتظر أن يبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في العشرين من الشهر الجاري لبحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين.

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