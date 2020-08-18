شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت.. تضرر 208 منازل أثرية في مدينة شبام بسبب الأمطار الغزيرة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 أكد مسؤول يمني، تضرر 208 منازل أثرية في مدينة شبام حضرموت نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها اليمن خلال الأشهر الماضية.

وذكر مدير عام الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية حسن عيديد، في تصريحات صحفية، أن الأضرار شملت 208 منازل في مدينة "شبام" المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي. Advertisements وطالب عيديد، الحكومة ومنظمة اليونسكو والمانحين بسرعة التدخل لإيجاد تمويل إضافي عاجل لترميمها والحفاظ عليها. وفي أكثر من مناسبة أطلق أهالي مدينة شبام التاريخية بحضرموت، مناشدات طالبت الجهات المعنية بسرعة ترميم المباني والمنازل المتضررة جراء الأمطار والسيول الأخيرة. وشبام بلدة أثرية بالغة الإدهاش "تسمى بمانهاتن الصحراء" ويعود تاريخها للقرن السادس عشر الميلادي وباتت مئات المنازل فيها مهددة بالانهيار بفعل الأمطار وغياب الترميم.

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