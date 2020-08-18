شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد ورئيس إندونيسيا يبحثان العلاقات الاستراتيجية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 حث السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا الصديق، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين وجوانب التعاون المشترك وسبل تنميته، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

Advertisements وهنأ سموه جوكو ويدودو بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال إندونيسيا، وتبادل الشيخ محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي أطيب التهاني والتمنيات بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد، معربين عن أملهما أن يسوده السلام والازدهار والاستقرار، وأن يكون عام خير لشعوب العالم أجمع.

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