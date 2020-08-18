شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: المصابون بلا أعراض ينشرون كورونا في آسيا والان نبدء بالتفاصيل

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء من أن تفشي فيروس كورونا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يتفاقم بشكل متزايد بسبب أشخاص في العشرينات والثلاثينات والأربعينات من العمر يجهلون أنهم مصابون بالفروس بسبب عدم ظهور أعراض لديهم أو ظهور أعراض خفيفة.

وقال تاكيشي كاساي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في مانيلا، إنه بسبب عدم ظهور أعراض على الشباب، أو ظهور أعراض خفيفة لكورونا لديهم، فإنهم ينقلون الفيروس إلى الآخرين عن غير قصد.

وقال كاساي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "يزيد هذا من مخاطر التداعيات على الفئات الأكثر عرضة للخطر، وهم كبار السن والمرضى الذين يتلقون رعاية طويلة المدى والأشخاص الذين يعيشون في مناطق حضرية مكتظة بالسكان والمناطق الريفية المحرومة من الخدمات".