شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي يحقق في واقعة تعرض طائرة "ترامب" للخطر والان نبدء بالتفاصيل
قال سلاح الجو الأمريكي أمس الاثنين إنه يراجع تقريرا عن تحليق طائرة مسيرة قرب طائرة الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد أثناء هبوطها قرب قاعدة أندروز في ولاية ماريلاند.
وقال أحد الصحفيين على تويتر إنه شاهد شيئا يشبه الطائرة المسيرة وإن طائرة الرئيس حلقت "مباشرة فوق جسم صغير".
وأشار سلاح الجو إلى أن الطائرة هبطت بسلام دون وقوع أي حادث قبل السادسة مساء مباشرة يوم الأحد.
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