شكرا لقرائتكم خبر عن مصاب بكورونا.. وزير الطاقة الروسي يشارك في أوبك+ افتراضياً والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء إن الوزير ألكسندر نوفاك سيشارك في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك+ عبر الاتصال المرئي بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقالت متحدثة باسم الوزارة "الوزير بخير. لا يعاني من أي أعراض.

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