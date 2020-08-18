الحزب الحاكم في كوريا الشمالية يجتمع الأربعاء لتطوير "الثورة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام رسمية إن كوريا الشمالية ستعقد اجتماعا مهما للحزب الحاكم غدا الأربعاء للبت في تطوير الثورة وزيادة كفاءة الحزب القتالية. أشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الثلاثاء إلى أن حزب العمال الحاكم يعقد اجتماعه الكامل السادس لمناقشة شؤون الاقتصاد والجيش وسط العقوبات الدولية وأضرار الفيضانات الأخيرة. يأتي الاجتماع في وقت تكافح فيه كوريا الشمالية لاحتواء فيروس كورونا والتعامل مع أضرار الفيضانات بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة التي هطلت على شبه الجزيرة الكورية.

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