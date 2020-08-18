الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في 17 أغسطس آب وهو نفس عدد إصابات اليوم السابق.



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وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم الثاني على التوالي لم يتم تسجيل إي حالات إصابة محلية. ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة أيضا.

وسجلت الصين أيضا 17 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض مقابل 37 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 17 أغسطس آب 84871 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.