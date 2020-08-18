زلزال بقوة 6ر6 درجة يضرب وسط الفلبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر وسط الفلبين،الثلاثاء، وتسبب في إسقاط هياكل خفيفة والإضرار بمنازل ودفع السكان إلى الخروج من منازلهم، حسبما ذكر مسؤولون.



وقال مدير المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، ريناتو سوليدام إن مركز الزلزال يقع على بعد 5 كيلومترات من بلدة كاتانجان في إقليم ماسبات /430 كيلومترا جنوبي مانيلا/، فيما لم تصدر تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي".

وأوضح سوليدام أنه تم الشعور بالزلزال بأشد قوة عند سبع درجات في كاتانجان، حيث تسبب الزلزال في إسقاط هياكل خفيفة والإضرار بمنازل.

Advertisements

وأشار إلى أنه على الجميع فحص منازلهم، وإذا كان هناك ضرر، لا تعودوا لأن الأمر خطير"، موضحا أن الهزات الارتدادية قد تتسبب في انهيار تلك المنازل.

وأضاف: "تم تسجيل هزات ارتدادية لكنها جميعها كانت أقل قوة".

وتقع الفلبين على حزام النار في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي90% من الزلازل في العالم.