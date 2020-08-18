شكرا لقرائتكم خبر عن "نائب الغربية" يتقدم بطلب إحاطة بسبب انتشار مخالفات المبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن انتشار أكوام مخلفات المبانى على جانبى طريق الملاحة وعلى طريق قريتى نقيا ودفرة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، ما يعيق حركة المواطنين اليومية ويتسبب فى معاناة حقيقية لهم، وضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل من قبل التنفيذيين.

وطالب عضو مجلس النواب، حصر كافة الطرق على مستوى محافظة الغربية ووضع خطة عاجلة لإزالة هذه الأكوام على الفور، وعدم العودة لمثل هذه الظاهرة للحفاظ على البيئة، وضرورة أن يتم إعلان خطة المحافظة فى هذا الشأن، والجهود المبذولة، وتوعية المواطنين، والعقوبة المطبقة عليهم، وعقد لقاء دورى لإعلان هذه الجهود للعامة، خاصة وأن هذا الأمر يحظى باهتمام كبير من قبل جميع أبناء المحافظة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه سبق وأن تقدم بمذكرة للمحافظ بشأن هذه الأزمة، وتأشر عليها لسرعة اتخاذ اللازم والإفادة بما يتم إنجازه مع اعتبار الأمر هام جدا وعاجل، ومازالت تلك الظاهرة قائمة حتى الآن وعلى سبيل المثال الأماكن السابق الإشارة إليها، متسائلا عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة داخل دائرة محافظة الغربية.