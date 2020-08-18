مصاب في جريمة إطلاق نار بتل السبع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار بالقرب من المركز التجاري في قرية تل السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي تابعة لـ"نجمة داود الحمراء" العلاج الأولي للمصاب ونقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى (سوروكا) لاستكمال العلاج.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا حول إصابة شخص بعيارات نارية بالقرب من الميدان في المركز التجاري بتل السبع، وباشرت بجمع البينات والأدلة في إطار التحقيق لفحص ملابسات الجريمة.

هذا، وقُتل منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن، 52 ضحية في المجتمع العربي، في جرائم إطلاق نار وطعن، كما تبين من المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل العرب في البلاد 8 نساء.