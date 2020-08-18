كومان يختار أولى صفقاته مع برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن المدرب الهولندي رونالد كومان، أعلن عن أولى الصفقات التي يسعى لإبرامها مع برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية.

وأعلن برشلونة، مساء الإثنين، إقالة كيكي سيتين من منصبه، ويُكثف النادي مفاوضاته مع كومان لإعلان تعيينه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب صحيفة "Le10Sport" الفرنسية، فإن كومان يريد ضم لاعب وسط أياكس أمستردام دوني فان دي بيك، الذي ارتبط اسمه بقوة بالغريم التقليدي ريال مدريد.

ويُفضل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، مواطنه بول بوغبا، على فان دي بيك، لذلك لم يحسم الميرنغي الصفقة حتى الآن.

ويضع كومان فان دي بيك على رأس أولوياته، ويريد ربطه بزميله السابق في صفوف أياكس فرينكي دي يونغ في خط وسط البلوغرانا.