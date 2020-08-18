كورونا: رئيس مجلس كفر برا المحلي يدخل الحجر الصحي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس مجلس كفر برا المحلي، محمود عاصي، عن دخوله الحجر الصحي بعد أن ظهرت عليه عوارض فيروس كورونا.

وجاء في بيان أصدره عاصي: "السلام عليكم ورحمة الله بركاته، أتوجه إليكم الآن وأنا في الحجر الصحي وبعد أن تلقيت رسالة وبلاغ للدخول للحجر والتزمت بالتعليمات المطلوبة، وبعد هذا بيومين ظهرت عليّ علامات الإصابة بفيروس كورونا، فالتزامي بالتعليمات ساهم على سلامة أسرتي وزملائي ومنعت من أن تنقل العدوى لمن حولي. أنا والحمد لله بحالة جيدة وأواكب جميع الأمور التي تخص المجلس المحلي عن بُعد".

وأضاف أنه "توجهنا إليكم بشكل مكثّف كثيرا في كل الوسائل وشبكات التواصل، ومن هنا مكررًا أتوجه إليكم برجاء خاص الالتزام ثم الالتزام بالتعليمات، فلا يعقل ما نراه بالتجمّعات والمناسبات، اللا مبالاة حتى بأبسط الأمور وهي وضع الكِمامة، وإذا رأيناه فنراها بأغلب الأحيان قد وضعت بأسفل الوجه كزينة… والمصيبة الكبرى لنقل العدوى وللأسف فهو الإنكار والتجاهل فلا يُعقل إنكار الإصابة بالعدوى لدى بعض المصابين والتجول بين الناس فهذا خطر وأذى وإثم كبير قبل أي شيء".

وشدد على أن "ناقوس خطر الإغلاق على الأبواب وقد ندفع ثمن هذا الاستهتار غاليًا، اقتصاديًا نفسيًا واجتماعيًا، لذا رجاءً أن نأخذ الأمر أكثر على مَحْمَلِ الجِدِّ ولنراجع أنفسنا ولنعمل جميعًا كل من مكانه وموقعه لمنع انتشار العدوى والحد من الارتفاع بعدد الإصابات الآخذ بالازدياد بوتيرة سريعة تُنذِرُ بالخطر، علّنا استطعنا منع الإغلاق".

وختم رئيس مجلس كفر برا المحلي بالقول إن "رسالتي لكم ورجائي لكل من يشعر بعلامات الإصابة بالفيروس حتى وإن لم تصله رسالة للدخول للحجر بأن يأخذ قسطًا من المسؤولية ويلتزم فورًا بالحجر وأن لا يكون المسبب لنقل العدوى وإيذاء غيره. نحن على أبواب أن تدرج بلدنا بالقائمة الحمراء وإذا لم نتعاون ونتحمل كل منا المسؤولية بأمانه فلن ننجح للوصول إلى بر الأمان ولن نسلم من المصير المحتوم وهو إغلاق البلدة ولا نلوم بعدها إلا أنفسنا".