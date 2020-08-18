أم الفحم: 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصل الارتفاع في أعداد المصابين بفيروس كورونا في مدينة أم الفحم، وسجلت 30 إصابة جديدة، صباح اليوم الثلاثاء.
وأفاد الناطق بلسان البلدية، عبد المنعم فؤاد، صباح اليوم، أنه "سجلت في أم الفحم 30 إصابة جديدة بكورونا، صباح اليوم الثلاثاء، 498 إصابة مؤكدة منذ بداية الأزمة، 176 حالة نشطة حاليا، 322 حالة شفيت حتى الآن".
وأكد أنه "تم، أمس الاثنين، فحص 358 شخصا. اليوم الثلاثاء هناك محطة فحص أيضا".
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