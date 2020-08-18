الرملة: إصابة امرأة بجروح بالغة الخطورة دهستها شاحنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت امرأة، في السبعينيات من العمر، بجروح بالغة الخطورة في حادث دهس من قبل شاحنة في مدينة الرملة بجادة (هرتسل)، صباح اليوم الثلاثاء.
وقدمت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" التي استدعيت إلى المكان الإسعافات الأولية للمصابة، ومن ثم نقلتها إلى مستشفى (آساف هروفيه) وهي تعاني جراحا بالغة الخطورة وفاقدة للوعي.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
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