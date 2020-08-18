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شكرا لقرائتكم خبر عن واصل حملات ضبط المخالفين لقرار منع اطلاق النار في المناسبات والأفراح بسيئون والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 أغسطس 2020
تواصلت شرطة الدوريات وأمن الطرق بوادي حضرموت والصحراء حملاتها بضبط المخالفين لمنع اطلاق النار في الاعراس والمناسبات بالقاء القبض، مساء الإثنين، على شخصين أطلقا النار في احد الزواجات وتسليمهما الى أمن مديرية سيئون.
وأكد قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق المقدم عبيد بازهير، ان الشرطة لن تتهاون في اي مخالف لقرار منع اطلاق النار في المناسبات ، وسيتم ضبطه وتقديمه للجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية ، مشيرا ان اطلاق النار يسبب ازعاج واقلاق للسكينة العامة وعوده للرصاص الراجع التي راح ضحيتها كثير من الابرياء.
هذا وقد نالت الحملة التي شهدت ضبط العديد من المخالفين، استحسان المواطنين في مناطق مدينة سيئون.
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