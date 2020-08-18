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حالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات مصر اليوم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 18 أغسطس 2020

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن يشهد اليوم الثلاثاء ، انخفاض طفيف بالدرجات ، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة،  وشبورة مائية صباحا،  فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 %

 

ويتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس حار والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء،  وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

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وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء بالقاهرة العظمى  34 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة

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