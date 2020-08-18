المليشيا تتكبد خسائر كبيرة شمال الضالع

الثلاثاء 18 أغسطس 2020

تكبدت المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، خلال شنها هجوماً واسعاً تحت غطاء ناري كثيف، نحو مواقع تتمركز فيها القوات المشتركة مسنودة من المقاومة الجنوبية، غربي مديرية قعطبة، شمال غربي الضالع (جنوبي اليمن).



وذكر مصدر عسكري ميداني، أن وحدات لدى القوات المشتركة مسنودة من المقاومة الجنوبية، صدت هجوما واسعا شنته مليشيا الحوثي المدعومة ايرانيا من عدة محاور على مواقعهم في تبة عثمان والمواقع المحيطة في قطاعي مرخزة والفاخر، غربي مديرية قعطبة.

وبحسب المصدر، احتدمت المواجهات وامتدت رقعة المواجهات بين الطرفين نحو مواقع المشتركة المتاخمة لمنطقة صبيرة جنوبي لكمة عثمان، وإلى بيت الشرجي- شمالا، تحت غطاء ناري كثيف للمليشيا بواسطة عرباتBMB وبإسناد مباشر لعناصرها بواسطة الأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة.

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وذكر المصدر، أن المليشيا حاولت توسيع دائرة هجومها بعد استقدمها تعزيزات بشرية خلال اليومين الماضيين، محاولة بذلك الرد على ضربات تلقتها سابقا وتكبدت على إثرها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وطبقا للمصدر، سارعت وحدة الاستطلاع التابعة للمشتركة إلى رصد تحركات المجاميع الحوثية المهاجمة ومصادر نيران أسلحتها الثقيلة، ووضعت خطة محكمة استدرجت بواسطتها العناصر المهاجمة إلى وسط كماشة نيرانية وصلت حد التحام الطرفين مباشرة واستخدامهم القنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة وقاذفات الـ RBG، في مواجهات شرسة استمرت قرابة ساعة.

وأسفرت المواجهات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى الحوثيين قبل انسحاب عناصرها بشكل غير منظم جراء الضربة الموجعة التي تلقتها، واللوذ بالفرار تحت غطاء ناري للمليشيا بمختلف الأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة استخدمته لتخفيف الضغط على عناصرها