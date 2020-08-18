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إصابة طفلة برصاص قناص حوثي في تعز

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 18 أغسطس 2020

أصيبت طفلة في محافظة تعز، أمس الاثنين 17 اغسطس 2020، برصاص قناص تابع لمليشيات الحوثي الإرهابية.

 

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وذكرت مصادر محلية، أن القناص الحوثي قنص طفلة لا تزال في عمر الزهور، وسط الشارع جوار فندق سبأ بحي الروضة شمال المحافظة، اثناء توجهها لجلب المياه من تلك المنطقة.

 

وبينت المصادر انه تم اسعاف الطفلة، الى احد المشافي بمدينة تعز، مشيرة الى ان حالتها الصحية حرجة للغاية

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