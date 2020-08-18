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شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6ر6 درجة يضرب وسط الفلبين والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 أغسطس 2020
ضرب زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر وسط الفلبين،الثلاثاء، وتسبب في إسقاط هياكل خفيفة والإضرار بمنازل ودفع السكان إلى الخروج من منازلهم، حسبما ذكر مسؤولون.
وقال مدير المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، ريناتو سوليدام إن مركز الزلزال يقع على بعد 5 كيلومترات من بلدة كاتانجان في إقليم ماسبات /430 كيلومترا جنوبي مانيلا/، فيما لم تصدر تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي".
وأوضح سوليدام أنه تم الشعور بالزلزال بأشد قوة عند سبع درجات في كاتانجان، حيث تسبب الزلزال في إسقاط هياكل خفيفة والإضرار بمنازل.
وأشار إلى أنه على الجميع فحص منازلهم، وإذا كان هناك ضرر، لا تعودوا لأن الأمر خطير"، موضحا أن الهزات الارتدادية قد تتسبب في انهيار تلك المنازل.
وأضاف: "تم تسجيل هزات ارتدادية لكنها جميعها كانت أقل قوة".
وتقع الفلبين على حزام النار في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي90% من الزلازل في العالم.
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